Théâtre Cosne-Cours-sur-Loire, 8 février 2022

Théâtre Salle des fêtes de Cours Route de Saint-Loup Cosne-Cours-sur-Loire

2022-02-08 – 2022-02-08 Salle des fêtes de Cours Route de Saint-Loup

Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

12 12 EUR Découvrez « Allosaurus », pièce avec une poésie singulière, où la compagnie « F.O.U.I.C » déroule le fil des confessions de trois personnages dans une cabine téléphonique. Lou, Tadz et Had ne se connaissent pas. Marginaux et sans port d’attache, ils se croisent parfois le soir autour d’une cabine téléphonique. Leurs histoires se croisent dans cette cabine, lieu magique symbolisant à lui seul un monde qui court après le temps, où s’arrêter pour parler est devenu obsolète. Sur inscription auprès de la Maison de la Culture de Nevers Agglomération..

Salle des fêtes de Cours Route de Saint-Loup Cosne-Cours-sur-Loire

