JAMAIS 2 SANS TOI THEATRE A L’OUEST Caen, vendredi 25 octobre 2024.

Amoureux, Julie et Florent ont décidé de sauter le pas, ils vont passer le cap fatidique de l’emménagement !Mais à cause du prix du m2, louer un deux pièces à Paris est devenu une mission impossible !Et quand il sont enfin trouvé la maison de leurs rêves, ils sont prêts à tout pour l’avoir ! Photoshoper leur fiche de paie ou s’endetter, rien ne les arrête ! Ils ont tout prévu. Tout ? Sauf la rupture deux mois plus tard !Et quand aucun des deux ne veut partir, une seule question subsiste : Comment cohabiter avec son ex ?Une seule réponse possible : C’est la guerre ! Entourloupes, canulars, ou vacheries, tous les coups sont permis pour faire comprendre à l’autre qu’il est de trop !Le petit nid douillet se transforme alors en un véritable champ de bataille pour nos deux tourtereaux.Jamais 2 sans toi, bienvenue dans un monde où le prix du mètre carré force aux pires compromis.Quand les finances et les sentiments ne font plus bon ménage, l’addition devient salée pour notre plus grand plaisir !

Tarif : 20.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-10-25 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14