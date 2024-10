Théâtre Petit Navire Ecuries Pôle Culturel Lorge Caen, samedi 2 novembre 2024.

Théâtre Petit Navire

Ecuries Pôle Culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tout le monde connaît la chanson “Il était un petit navire…” ou croit la connaître. Car derrière le refrain que chacun a en tête se cache une histoire plus aventureuse qu’on n’avait ja-ja-jamais dévoilée, ohé ohé.

La pièce s’inspire de la chanson et raconte l’histoire d’une fugue initiatique Noé est un jeune garçon qui vit de passionnantes aventures à bord d’un bateau-cabane qu’il a construit dans son jardin… Mais cela ne lui suffit pas.

Il décide de partir vivre libre et rencontrer des héros bien différents de son père, honnête travailleur qu’il tient peu en estime. Mais qui se cache derrière les héros ? Que va découvrir Noé au revers de leurs médailles ? C’est comment, réellement, la vie dont on rêve ?

Le spectacle est joué par trois comédiens-musiciens, qui racontent l’histoire sur un mode intermédiaire entre le conte et le théâtre. Ils sont narrateurs et personnages, parfois en train de raconter une histoire comme on peut le faire le soir avant de se coucher, parfois en train de la vivre… ou de jouer à le faire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-02 16:00:00

fin : 2024-11-02 18:30:00

Ecuries Pôle Culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé

Caen 14000 Calvados Normandie contact@amavada.com

