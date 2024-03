NICOLAS RIBS THEATRE A L’OUEST Caen, samedi 2 novembre 2024.

Dans son one man show, Nicolas présente une magie moderne et interactive. Aussi drôle que magique vous passerez un moment inoubliable et fantastique.Son expérience dans les plus grandes émissions de télévision du monde lui permet de gérer le public avec aisance !Préparez-vous à vivre une expérience unique !

Tarif : 20.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-11-02 à 19:00

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14