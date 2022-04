Thé Dansant avec Christophe Vérin & Frédérick Denys au Casino de Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Thé Dansant avec Christophe Vérin & Frédérick Denys au Casino de Saint-Quentin Saint-Quentin, 29 mai 2022, Saint-Quentin. Thé Dansant avec Christophe Vérin & Frédérick Denys au Casino de Saint-Quentin Saint-Quentin

2022-05-29 14:00:00 – 2022-05-29 19:00:00

Saint-Quentin Aisne Le somptueux Casino à Saint-Quentin accueillera un thé dansant le dimanche 29 mai de 14h à 19h, animé par Christophe Guérin et Frédérick Denys.

Tarif unique de 10€.

Réservations conseillées au 06.34.45.68.98 Le somptueux Casino à Saint-Quentin accueillera un thé dansant le dimanche 29 mai de 14h à 19h, animé par Christophe Guérin et Frédérick Denys.

Tarif unique de 10€.

Réservations conseillées au 06.34.45.68.98 +33 6 34 45 68 98 Le somptueux Casino à Saint-Quentin accueillera un thé dansant le dimanche 29 mai de 14h à 19h, animé par Christophe Guérin et Frédérick Denys.

Tarif unique de 10€.

Réservations conseillées au 06.34.45.68.98 KARAFAN

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

Thé Dansant avec Christophe Vérin & Frédérick Denys au Casino de Saint-Quentin Saint-Quentin 2022-05-29 was last modified: by Thé Dansant avec Christophe Vérin & Frédérick Denys au Casino de Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin 29 mai 2022 Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne