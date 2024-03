Visites de La Haie Fondue Proisy, dimanche 5 mai 2024.

Visites de La Haie Fondue Proisy Aisne

Cette année encore, la Jungle de Proisy se fera un plaisir de vous accueillir pour vous faire découvrir ce que l’on peut faire d’une pâture exposée aux vents froids du nord et de l’est et vous montrer quelques effets significatifs du changement climatique. Un lieu qui ne manquera pas de vous surprendre !

Étant donné l’environnement et la nature de la visite, prévoir des équipements de randonnée broussarde pantalons épais, bottes, jumelles. Les photos/films et les enregistrements sonores sont autorisés. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 15:00:00

fin : 2024-05-05 17:30:00

57 Rue Raymond Williot

Proisy 02120 Aisne Hauts-de-France lahaiefondue@wanadoo.fr

L’événement Visites de La Haie Fondue Proisy a été mis à jour le 2024-03-25 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Thiérache