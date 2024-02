La course des garçons et filles de café de Saint-Quentin Saint-Quentin, dimanche 5 mai 2024.

Dimanche 5 mai à partir de 12h, rendez-vous place du 8 octobre à Saint-Quentin pour la 2ème édition de la course de garçons et filles de café organisée par le Lycée Professionnel Colard Noël.

Que vous soyez professionnel de la restauration, amateur de rencontres sportives insolites ou que vous souhaitiez passer un moment, venez donc participer ou encourager les différentes courses !

Vous souhaitez participer ?

Renseignements contact.cgdc@gmail.com

Billetterie à venir sur billetweb5 .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France contact.cgdc@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 12:00:00

fin : 2024-05-05 17:00:00



