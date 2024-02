LaLouise, course de caisses à savon Saint-Quentin, dimanche 5 mai 2024.

LaLouise, course de caisses à savon Saint-Quentin Aisne

La TRF 155 Saint-Quentin est fière de vous annoncer le retour de sa fameuse course de caisses à savon LALOUISE pour une 5ème édition !

On prend les mêmes et on recommence ! Comme à son habitude LALOUISE #5 se tiendra le dimanche 5 mai dans le centre ville de Saint-Quentin (rue d’Isle).

Envie de participer à cette folle aventure ?

Contactez dès à présent notre équipe organisatrice à l’adresse mail suivante lalouise.trf155@gmail.com afin d’obtenir le règlement de course ainsi que le formulaire d’inscription.

Infos/contact lalouise.trf155@gmail.com0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05

fin : 2024-05-05

Rue d’Isle

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France lalouise.trf155@gmail.com

L’événement LaLouise, course de caisses à savon Saint-Quentin a été mis à jour le 2024-02-12 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois