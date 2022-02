THE 3RD FAMOUS BRASS DAYS Mamers, 8 juillet 2022, Mamers.

THE 3RD FAMOUS BRASS DAYS Espace Saugonna 2, re de la Gare Mamers

2022-07-08 – 2022-07-10 Espace Saugonna 2, re de la Gare

Mamers Sarthe

Au programme

– Showroom géant : une concentration exceptionnelle d’instruments de grandes marques à découvrir et à essayer

– Rencontres : Un collège de luthiers, de musiciens professionnels, de distributeurs et de fabricants pour vous conseiller

– Conférence et débat animé par Joël Gilbert (acousticien)

Mais aussi, des exclus, des concerts, des enregistrements et salles d’essai…

L’évènement se passera au cœur du Festival « Le Son des Cuivres ».

Plus d’infos sur : https://thefamousbrassday.com/

La plus grande concentration de cuivres « jamais vue » !

+33 2 43 33 77 90 https://thefamousbrassday.com/

