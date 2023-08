Randonnées pédestres et VTT Terrain de Tennis L’Absie, 3 septembre 2023, L'Absie.

L’Absie,Deux-Sèvres

Randonnées pédestres (10 ou 16 kms) et VTT ( de 32 à 50 kms) organisées par l’Amicale des donneurs de sang de Gâtine.

Pensez à apporter votre gobelet. Possibilité de gobelet consigné à 1 €.

Départs entre 7 h 30 et 10 h..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 10:00:00. EUR.

Terrain de Tennis

L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Hiking (10 or 16 kms) and mountain biking (32 to 50 kms) organized by the Amicale des donneurs de sang de Gâtine.

Remember to bring your own cup. Returnable cups available for 1 ?.

Departures between 7.30 a.m. and 10 a.m.

Paseos a pie (10 o 16 km) y en bicicleta de montaña (32 a 50 km) organizados por la Amicale des donneurs de sang de Gâtine.

Recuerde traer su propia taza. Las tazas se devuelven en depósito por 1?

Salidas entre las 7.30 y las 10 h.

Wanderungen zu Fuß (10 oder 16 kms) und mit dem Mountainbike ( 32 bis 50 kms), organisiert von der Amicale des donneurs de sang de Gâtine (Freundeskreis der Blutspender von Gâtine).

Denken Sie daran, Ihren Becher mitzubringen. Es besteht die Möglichkeit, einen Pfandbecher für 1 ? zu erwerben.

Abfahrten zwischen 7:30 und 10:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Bocage Bressuirais