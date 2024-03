Château de Saint Mesmin Escape game: Abracadabra ou pas ! Lieu-dit La Ville Saint-André-sur-Sèvre, samedi 18 mai 2024.

Château de Saint Mesmin Escape game: Abracadabra ou pas ! Lieu-dit La Ville Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Un escape game au château de Saint Mesmin, c’est possible ! Le temps est compté, 75 minutes chrono, c’est la durée définie pour sortir de l’enceinte du château à mi-chemin entre un Cluedo grandeur nature et un jeu vidéo adapté du monde réel. C’est une immersion garantie au cœur d’une histoire…

Par équipe de 4, 5 ou 6 personnes.

2 séances le samedi 18 mai: 17 h 30 et 20 h.

1 séance le dimanche 19 mai: 20 h.

Merci d’être au château 30 minutes avant la séance.

Réservation web uniquement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 17:30:00

fin : 2024-05-18

Lieu-dit La Ville Château de Saint Mesmin

Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@chateau-saintmesmin.com

L’événement Château de Saint Mesmin Escape game: Abracadabra ou pas ! Saint-André-sur-Sèvre a été mis à jour le 2024-03-09 par OT Bocage Bressuirais