La nuit des Musées au Musée Henri Barré spectacle So Bigger Au Musée Henri Barré Thouars, samedi 18 mai 2024.

La nuit des Musées au Musée Henri Barré spectacle So Bigger Au Musée Henri Barré Thouars Deux-Sèvres

Pour cette 19ème édition de la nuit des musées, le musée vous propose un spectacle « So bigger » dans lequel est narré le vol très très discret du très grand Radeau de la Méduse de Géricault par un duo très très invisible.

Pour cette 19ème édition de la nuit des musées, le musée vous propose un spectacle « So bigger » de la Compagnie Les Établissements Lafaille. Le vol très très discret du très grand Radeau de la Méduse de Géricault par un duo très très invisible. Ils sont à découvert, vulnérables. Ils rasent les murs, avec le tableau volé de 2 x 1,40 mètres. Mais les trottoirs leur tendent des pièges, les poteaux et les bancs sont un incompréhensible dédale labyrinthique. Et ces centaines de regards sur eux ! Le tableau est tellement trop grand, Ils sont tellement visibles. Leur but DISPARAÎTRE avant la catastrophe.

Le monde est trop grand pour eux. Ils sont submergés par l’immensité du monde. Tout est tellement SO BIGGER. Réservation fortement conseillée, nombre de places limité EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 14:30:00

fin : 2024-05-18

Au Musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@maisonduthouarsais.com

L’événement La nuit des Musées au Musée Henri Barré spectacle So Bigger Thouars a été mis à jour le 2024-03-14 par Maison du Thouarsais