Spectacle So Bigger Musée Henri Barré Thouars, samedi 18 mai 2024.

Spectacle So Bigger Par la compagnie Les Établissements Lafaille Samedi 18 mai, 19h00, 21h00 Musée Henri Barré Sur inscription

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Par la compagnie Les Établissements Lafaille

Interprètes : Marion Gouvernet et Arnaud Nedelec

Le vol très très discret du très grand « Radeau de la Méduse » de Géricault par un duo très très invisible.

Ils sont à découvert, vulnérables. Ils rasent les murs, avec le tableau volé de 2 x 1,40 mètres. Mais les trottoirs leur tendent des pièges, les poteaux et les bancs sont un incompréhensible dédale labyrinthique. Et ces centaines de regards sur eux !

Le tableau est tellement trop grand, Ils sont tellement visibles.

Leur but : DISPARAÎTRE avant la catastrophe.

Le monde est trop grand pour eux. Ils sont submergés par l’immensité du monde. Tout est tellement SO BIGGER.

http://www.lesetablissementslafaille.com/

Musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour, 79100 Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine http://www.thouars.fr Maison de collectionneur, la demeure néo-gothique du Docteur Henri Barré abrite le musée du même nom. Elle dévoile des collections d'art et d'histoire variées : beaux-arts, faïences, ethnographie, archéologie, dans un cadre dont l'atmosphère à tout des cabinets de curiosités.

