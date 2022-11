Téléthon : Accueil par les anciens combattants. Saint-Agrève Saint-Agrève Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Agrève

Téléthon : Accueil par les anciens combattants. Saint-Agrève, 3 décembre 2022, Saint-Agrève. Téléthon : Accueil par les anciens combattants.

Salle polyvalente, Mairie, 675 rue du Docteur Tourasse Saint-Agrève Ardêche

2022-12-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-03 17:00:00 17:00:00 Saint-Agrève

Ardêche Saint-Agrève Accueil par les anciens combattants ACPG-CATM : buvette au profit du Téléthon.

Une urne à votre disposition, un reçu fiscal vous sera délivré pour tout don effectué. +33 4 75 64 80 97 Saint-Agrève

dernière mise à jour : 2022-11-18 par Office de Tourisme de Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées Agence de Développement Touristique de l’Ardèche – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Saint-Agrève Autres Lieu Saint-Agrève Adresse Salle polyvalente, Mairie, 675 rue du Docteur Tourasse Saint-Agrève Ardêche Office de Tourisme de Val'Eyrieux - Ardèche Hautes Vallées Agence de Développement Touristique de l'Ardèche - source : Apidae TourismeAgence de Développement Touristique de l'Ardèche - source : Apidae Tourisme Ville Saint-Agrève lieuville Saint-Agrève Departement Ardêche

Saint-Agrève Saint-Agrève Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-agreve/

Téléthon : Accueil par les anciens combattants. Saint-Agrève 2022-12-03 was last modified: by Téléthon : Accueil par les anciens combattants. Saint-Agrève Saint-Agrève 3 décembre 2022 675 rue du Docteur Tourasse Saint-Agrève Ardêche Office de Tourisme de Val'Eyrieux - Ardèche Hautes Vallées Ardèche mairie Saint-Agrève Salle polyvalente

Saint-Agrève Ardêche