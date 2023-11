Johnny Montreuil / The Wankers SALLE LE BOURNOT, 3 mai 2024, AUBENAS.

Johnny Montreuil / The Wankers SALLE LE BOURNOT. Un spectacle à la date du 2024-05-03 à 20:45 (2024-05-03 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

MAIRIE D?AUBENAS (L1-1079987 L2-1079988 L3-1079989) présente : Gratuit pour les moins de 3 an(s) 3 Mai 2024 : Soirée de clôture sous le signe du Rock’n’roll ! JOHNNY MONTREUIL : Ce Johnny Cash du 93 nous balance sans faux semblants un mélange unique de rock, de blues et de punk. Reconnu pour ses paroles incisives et son énergie enflammée sur scène, son style unique de musique et ses engagements politiques en font un artiste à suivre de près pour ceux qui recherchent une musique authentique. Si vous voulez découvrir une musique rockabilly puissante et sans compromis, vous ne devez pas manquer Johnny Montreuil ! THE WANKERS : Les Wankers s’acharnent à labourer les territoires perdus du rock’n’roll tel qu’il giclait en un flux anarchique et incontrôlable de sa source originelle. Refusant tout compromis au modernisme ambiant, ils se concentrent sur l’essentiel : le pur rock’n’roll, celui qui vous tord les boyaux et vous choppe de manière sournoise sous la ceinture.

SALLE LE BOURNOT AUBENAS 4 BOULEVARD GAMBETTA Ardèche

