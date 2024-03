Tarbes Comedy Club Tremplin TARBES Tarbes, vendredi 29 mars 2024.

Tarbes Comedy Club Tremplin TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées

Devant le succès de la première édition, l’aventure du Tarbes Comedy Club continue !

Venez découvrir et soutenir les humoristes de demain pendant cette soirée tremplin et rendez-vous demain à 20h30 pour la grande soirée Stand up au Théâtre Les Nouveautés avec Adel Fugazi (le gagnant du FUP 2023), Christine Berrou (télématin, Europe 2…), Tom Baldetti (l’alter égo de Yassir LOL) , John Sulo (en MC) ainsi que Donel Jack’sman.

> Billetterie Tremplin + Stand Up voir site internet

8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

TARBES 4 bis quai de l’Adour

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie tarbesenscenes@mairie-tarbes.fr

