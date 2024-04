Portes-Ouvertes Les jardins des Confluences BIZOUS Bizous, dimanche 28 avril 2024.

La pépinière Les Jardins des Confluences organise ses premières portes-ouvertes

le 28 avril prochain.

Pour nous, c’est une belle fête qui consacre plus de trois années de collaboration et de mise en place.

Nous aimerions partager avec vous notre passion ainsi que notre beau lieu de travail.

A l’honneur, la thématique des fruitiers et de la forêt-jardin, étant donné que nous avons de nombreuses plantes adaptées à ce type d’aménagements et que notre propre forêt-jardin, de plus en plus productive, fête ses dix ans de plantation !

Nous vous accueillons de 10h à 18h, en continue.

Une restauration-buvette est assurée tout au long de la journée par l’école créative de Benque-Molère (repas et en-cas bios, végétariens ou carnés, gâteaux, boissons, etc.) qui utilisera les bénéfices pour financer certaines sorties pédagogiques.

Venez nombreux, on vous attend ! Voici le programme

– Vente continue de plants de légumes, vivaces aromatiques et médicinales, petits fruits

– Vente de graines aromatiques, médicinales et nourricières, par Elise, de Pousses et Promesses !!!

– Visites guidées sur la thématique de l’aménagement d’une forêt-jardin 10H30-11H30 puis 14H30-15H30

– Conférence 15H30, Les vergers pyrénéens d’Antan par Serge, fondateur du verger-conservatoire des fruitiers de Piémont pyrénéen Le jardin de Pyrène. Il vous fera découvrir la place des arbres fruitiers aux XIXème et Xème siècles dans les vallées pyrénéennes.

– Ballades poétiques avec Roland, qui vous amènera à la découverte de quelques-une de ses pépites, aux alentours de la pépinière 11h30, puis 16H30.

Il y aura un grand parking au village pour se garer, clairement indiqué, et un système de navettes pour ceux qui ne pourraient pas marcher jusqu’à la pépinière (500 mètres).

Invitez amis, familles, voisins, faites tourner l’information autour de vous et venez nombreux, on se réjouit !!!!

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

BIZOUS 306 chemin de Tourenat

Bizous 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

