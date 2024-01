Rassemblement et exposition de voitures & motos d’hier et d’aujourd’hui TARBES Tarbes, dimanche 25 février 2024.

Rassemblement et exposition de voitures & motos d’hier et d’aujourd’hui TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 09:00:00

fin : 2024-02-25 13:00:00

Passion Auto Moto 65 vous donne rendez-vous pour une matinée d’échanges avec des passionnés de voitures & motos d’hier et d’aujourd’hui : collection, américaine, sportive, hot rod, yountimer, prestige…

TARBES Quartier de l’arsenal

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie asso.pam65@gmail.com



