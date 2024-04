Balade méditative au lac de Génos Loudenvielle Loudenvielle, dimanche 28 avril 2024.

Balade méditative associant marche consciente, yoga et méditation.

Au programme : une séance posturale de yoga, adaptée à tous, sur le thème de l’ancrage et l’équilibre, des exercices de respiration et des pauses de médiation de pleine conscience et relaxation.

25€/pers. En petit groupe 8 personnes.

Inscription auprès de Céline : 06 80 18 51 49

.

