2022-05-30 – 2022-06-18

Dans le cadre du développement de la création artistique contemporaine, porté par la destination Rennes et les Portes de Bretagne, l'association Les P'tit LézArts, présentent leur deuxième symposium. A Saint-Senoux, tout au long d'un sentier, vous découvrirez les œuvres de trois nouveaux artistes, s'ajoutant aux œuvres de l'édition précédente. Avant leur installation, les artistes s'attèleront à leur travail de création sur le thème "Lien et équilibre en Vallons de Vilaine". Un programme d'animations est mis en place pendant les trois semaines de création. Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association. lezartsdesvallons@gmail.com +33 6 84 61 48 79 https://lesptitslezarts.fr/

