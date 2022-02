Structures Gonflables Janzé Janzé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Janzé Ille-et-Vilaine Janzé Vous voulez du fun pendant cet été ?

Au centre aquatique Les Ondines, nos deux structures gonflables seront installées. Venez vous amuser et partager un moment fun entre amis ou en famille. Janzé

