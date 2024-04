Stage « Yoga du rire » Salle de la bourse Cahors, samedi 6 avril 2024.

Le rire est initié comme un exercice, pratiqué en groupe.

Il devient rapidement naturel et contagieux. Les personnes rient intentionnellement, sans avoir recours à l’humour, aux blagues ou à la comédie. En combinant le rire grâce à des exercices ludiques avec la respiration de yoga et des éléments doux, cela permet d’augmenter l’apport d’oxygène au cerveau et au corps entraînant ainsi plus d’énergie.

Il offre avant tout une détente profonde (réduction du stress, rétablissement de l’équilibre émotionnel, installation rapide de la bonne humeur) et beaucoup de plaisir !

1010 10 EUR.

Date et horaire :

Début : 2024-04-06 17:30:00

fin : 2024-04-06 18:30:00

Salle de la bourse Place Claude Rousseau

Cahors 46000 Lot Occitanie contact@mjc-cahors.fr

