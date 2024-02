Atelier bien-être à Côté Rocher Massage assis Rocamadour, lundi 3 juin 2024.

Apprentissage théorique et pratique du massage assis et habillé pour de la détente et de la relaxation.

Animé par Carine Bourdais Blanchon cadre infirmier, clinicienne, formatrice, hypno-praticienne, experte en toucher relationnel.

Durée de l’atelier 3h.

Sur inscription, 10 personnes maximum.

4545 45 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-03 19:30:00

fin : 2024-06-03

Café théâtre Côté Rocher

Rocamadour 46500 Lot Occitanie reservationcoterocher@orange.fr

