Randonnée et balade culturelle à Figeac Figeac, lundi 3 juin 2024.

Randonnée et balade culturelle à Figeac Figeac Lot

Venez faire une randonnée semi-urbaine avec visite de Figeac et montée jusqu’au point de vue de l’Aiguille du Cingle, sur le thème de Champollion sa vie à Figeac et le déchiffrement des hiéroglyphes. C’est une visite ludique et dynamique, illustrée (tablette électronique), et ponctuée d’anecdotes.

inscriptions et renseignements par téléphone jusqu’à la veille

tout public, à partir de 7 ans

20 places départ assuré à partir de 6 adultes inscrits 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-03 09:00:00

fin : 2024-06-03 12:00:00

Figeac 46100 Lot Occitanie

