Allées ouvertes au Jardin Bourian Dégagnac, dimanche 2 juin 2024.

Toujours grandes ouvertes depuis 20 ans, les allées du Jardin seront une fois encore au rendez-vous !

Venez découvrir ou redécouvrir le jardin dans le cadre des « Rendez-vous au Jardin » !

Une belle journée de partage et d’échanges en perspective avec troc de plantes, de graines et de revues de jardinage et vide-jardin.

Les stands des artisans venus montrer leur savoir-faire seront répartis sur tout l’espace du jardin ; une autre façon de visiter le jardin…

Troc de plantes, animations pour enfants et adultes sur les musiques du jardin, restitution du travail des écoles du territoire éduquer dehors , visite guidée du Jardin, artisans venus montrer leur savoir-faire… mille choses à découvrir ! Sans oublier buvette et petite restauration plaisir sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

Jardin Bourian

Dégagnac 46340 Lot Occitanie

