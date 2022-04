Stage d’écriture Gonnetot Gonnetot Catégories d’évènement: Gonnetot

Gonnetot Seine-Maritime Gonnetot L’écriture se voudra vagabonde durant ces trois jours d’ateliers où chacun pourra laisser

libre cours à son imagination, créer et s’exprimer dans un lieu paisible.

Des propositions d’écriture permettront aux participants de mieux se connaitre, de

prendre une direction, d’écrire son chemin. Nous échangerons sur nos écrits, nos

surleboutdelaplume@gmail.com +33 6 60 85 58 95

