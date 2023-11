PETITES HISTOIRES DE DINO Square Georges Auric Lodève, 29 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Et si on prenait le temps de raconter une histoire ? dans la collection sciences de la terre, entourés de fossiles, c’est l’heure des tout-petits et de leurs parents..

2023-12-29 16:00:00 fin : 2023-12-29 16:45:00. EUR.

Square Georges Auric

Lodève 34700 Hérault Occitanie



What if we took the time to tell a story? In the earth science collection, surrounded by fossils, it’s time for the little ones and their parents.

En la colección de Ciencias de la Tierra, rodeados de fósiles, es el momento para los más pequeños y sus padres.

Wie wäre es, wenn wir uns die Zeit nehmen, eine Geschichte zu erzählen? In der Sammlung Erdwissenschaften, umgeben von Fossilien, ist es Zeit für die Kleinsten und ihre Eltern.

