[Sports] Cours d’apprentissage enfant en intensif Piscine Aqua baie à Avranches Avranches, lundi 25 mars 2024.

[Sports] Cours d’apprentissage enfant en intensif Cours d’apprentissage enfant en intensif 26 mars – 26 avril Piscine Aqua baie à Avranches Sur inscription, Tarif : 84€ les 10 cours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T00:01:00+01:00 – 2024-03-26T23:59:00+01:00

Fin : 2024-04-26T00:01:00+02:00 – 2024-04-26T23:59:00+02:00

2 fois par jour.

2 créneaux possibles : 10h-10h30 et 14h30-15h ; 10h30-11h et 15h-15h30

Inscription à l’accueil sur ces horaires :

Lundi : 12h-14h ; Mardi : 12h-14h et 17h-20h45 ; Mercredi : 15h-20h ; Jeudi : 17h-20h ; Vendredi : 12h-14h et 17h-20h ; Samedi : 14h30-18h ; Dimanche : 9h-12h45 et 14h30-18h30

Bonnet obligatoire

Piscine Aqua baie à Avranches Rue Guy de Maupassant à Avranches Avranches 50300 Avranches Manche Normandie

CAMSMN