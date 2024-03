Balade initiatique et sensorielle Coutances, mercredi 1 mai 2024.

Balade initiatique et sensorielle Brain Gym®

Lorsque le mouvement crée la base sensorielle qui colore toute notre façon de voir la vie.

La vision, la capacité à interpréter ce que nous voyons, dépend de la façon dont nous pensons, bougeons, et avons accès à nos sens.

Au cours de cette balade, je vous invite à vous ouvrir à votre pleine conscience sensorielle et à expérimenter comment vous défaire de la sur-focalisation, comment libérer les tensions visuelles et découvrir la manière dont vous faites l’expérience du monde grâce à vos yeux, vos oreilles, le toucher…

La balade est ouverte à tou.te.s à partir de 14ans, elle est rythmée par plusieurs pauses. Tout le monde peut y participer. Pas besoin de chaussures de rando, il s’agit d’une douce balade au milieu de la nature.

Le lieu précis vous est dévoilé à l’inscription. A environ 10mn de Coutances.

Plus d’infos par mel : rebecca.zeboulon@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 10:00:00

fin : 2024-05-01 13:00:00

10mn de Coutances

Coutances 50200 Manche Normandie rebecca.zeboulon@gmail.com

L’événement Balade initiatique et sensorielle Coutances a été mis à jour le 2024-03-02 par Coutances Tourisme