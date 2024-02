Isabelle LEPICARD expose à la ferme Cara-Meuh ! Ferme Cara-Meuh ! Vains, mercredi 1 mai 2024.

Isabelle LEPICARD expose à la ferme Cara-Meuh ! Ferme Cara-Meuh ! Vains Manche

Vendredi

Acryliques au pinceau et au couteau.

Peintre amatrice, Isabelle Lepicard prend toujours beaucoup de plaisir à prendre ses pinceaux lorsqu’elle s’accorde du temps. Nous avons le plaisir de la recevoir à la ferme pour sa toute première exposition.

Depuis une dizaine d’années grâce à une amie et un professeur formidable, elle a redécouvert la fabrication des couleurs et enfin trouvé l’élément avec lequel elle se sentait à l’aise l’Acrylique au pinceau et au couteau.

Isabelle Lepicard aime peindre les nuances des paysages marins, les fleurs et bien sûr le Mont-St-Michel puisqu’elle a la chance d’habiter Saint-Léonard où tous les jours elle peut profiter de ce paysage aux mille facettes.

Dates clés

Mardi 30 avril de 16h à 18h30, vernissage.

Mardi 1er mai de 16h à 18h, permanence.

Entrée gratuite 7j/7, de 9h à 19h en semaine de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

Acryliques au pinceau et au couteau.

Peintre amatrice, Isabelle Lepicard prend toujours beaucoup de plaisir à prendre ses pinceaux lorsqu’elle s’accorde du temps. Nous avons le plaisir de la recevoir à la ferme pour sa toute première exposition.

Depuis une dizaine d’années grâce à une amie et un professeur formidable, elle a redécouvert la fabrication des couleurs et enfin trouvé l’élément avec lequel elle se sentait à l’aise l’Acrylique au pinceau et au couteau.

Isabelle Lepicard aime peindre les nuances des paysages marins, les fleurs et bien sûr le Mont-St-Michel puisqu’elle a la chance d’habiter Saint-Léonard où tous les jours elle peut profiter de ce paysage aux mille facettes.

Dates clés

Mardi 30 avril de 16h à 18h30, vernissage.

Mardi 1er mai de 16h à 18h, permanence.

Entrée gratuite 7j/7, de 9h à 19h en semaine de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01

fin : 2024-05-30

Ferme Cara-Meuh ! 11 route de Saint Léonard

Vains 50300 Manche Normandie equipe@cara-meuh.com

L’événement Isabelle LEPICARD expose à la ferme Cara-Meuh ! Vains a été mis à jour le 2024-02-16 par OT MSM Normandie BIT Genêts