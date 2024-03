« Faites des jardin » ! Geffosses, mercredi 1 mai 2024.

« Faites des jardin » ! Geffosses Manche

« Faites des jardins », est organisée par la Municipalité, le Comité des Fêtes, la Manche Attelage et les Jardiniers Amateurs de la Manche.

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs qui veulent échanger, troquer ou vendre tout ce qui concerne le jardin. Un défilé d’attelages le matin et de vieux tracteurs l’après-midi ainsi qu’une balade botanique en musique sont programmés.

Restauration possible sur place sous inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 09:00:00

fin : 2024-05-01

1 Rue de la mairie

Geffosses 50560 Manche Normandie mairie.geffosses@gmail.com

