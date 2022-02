Spectacle Terres d’Histoire Les Portes du Coglais, 7 juillet 2022, Les Portes du Coglais.

Spectacle Terres d’Histoire Montours Esplanade Simone Veil Les Portes du Coglais

2022-07-07 – 2022-07-16 Montours Esplanade Simone Veil

Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine Les Portes du Coglais

Venez découvrir un grand spectacle son et lumière sur l’histoire de la Bretagne !

Le spectacle Terres d’Histoire vous plongera dans l’histoire de la commune des Portes du Coglais, depuis l’invasion viking qu’il y a lieu au Xe siècle jusqu’à l’année 1952, où s’est déroulé un événement important pour la commune.

L’association Mets-toi en scène vous propose de contempler une fresque historique d’1h40, agrémentée de nombreux effets sonores, lumineux et pyrotechniques et regroupant une troupe de 150 comédiens, figurants, danseurs, escrimeurs et cascadeurs !

Sur place, de 16h à 22h, retrouvez un village médiéval avec de nombreux artisans, restauration et animations avec musiciens, scénettes théâtralisées, danseurs, démonstrations d’escrime, combats, jeux en bois…

Huit représentations sont proposées : les 7,8,9,10 et 13,14,15,16 juillet.

Réservation en ligne – Points de vente physiques à partir du printemps 2022

metstoienscene@gmail.com

Venez découvrir un grand spectacle son et lumière sur l’histoire de la Bretagne !

Le spectacle Terres d’Histoire vous plongera dans l’histoire de la commune des Portes du Coglais, depuis l’invasion viking qu’il y a lieu au Xe siècle jusqu’à l’année 1952, où s’est déroulé un événement important pour la commune.

L’association Mets-toi en scène vous propose de contempler une fresque historique d’1h40, agrémentée de nombreux effets sonores, lumineux et pyrotechniques et regroupant une troupe de 150 comédiens, figurants, danseurs, escrimeurs et cascadeurs !

Sur place, de 16h à 22h, retrouvez un village médiéval avec de nombreux artisans, restauration et animations avec musiciens, scénettes théâtralisées, danseurs, démonstrations d’escrime, combats, jeux en bois…

Huit représentations sont proposées : les 7,8,9,10 et 13,14,15,16 juillet.

Réservation en ligne – Points de vente physiques à partir du printemps 2022

Montours Esplanade Simone Veil Les Portes du Coglais

dernière mise à jour : 2022-02-11 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne