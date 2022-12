Spectacle musical : L’Homme qui plantait des arbres Luxeuil-les-Bains, 23 mars 2023, Luxeuil-les-Bains .

Spectacle musical : L’Homme qui plantait des arbres

16 Rue des Thermes Espace Molière Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Espace Molière 16 Rue des Thermes

2023-03-23 20:30:00 – 2023-03-23 22:30:00

Espace Molière 16 Rue des Thermes

Luxeuil-les-Bains

Haute-Saône

7 7 EUR Compagnie CAPPELLA FORENSIS

Laurent Chouteau, acteur.

Damien Schulteiss, clarinette.

Denis Kracht-Noël, marimba.

Sven Riondet, accordéon.

Hymne à la nature et à la vie, « L’Homme qui plantait des arbres » est un véritable manifeste écologique pour notre XXIe

siècle. Trois musiciens sur scène (clarinette, marimba, accordéon) interprètent des œuvres de Beethoven, Schubert et Ravel et accompagnent l’acteur (et le public) dans son voyage sur les pas d’Elzéar Bouffier, le berger planteur d’arbres. Le texte de Giono et les musiques s’entrecroisent et se nourrissent. Les partitions au libre cheminement, à la rythmique ample et au développement mélodique long et souple, laissent à l’imagination du spectateur toute latitude de voler vers les paysages sublimes de Giono ; outre l’aspect presque épique, le souffle lyrique qu’elles peuvent apporter au texte, c’est avant tout les capacités fantasmatiques de chacun, individuelles, intimes qu’elles peuvent convoquer et ainsi décupler l’effet du roman sur le spectateur. La parole de l’acteur et la musique tiennent lieu de scénographie à ce fabuleux

roman écologique en un spectacle évocateur total !

À l’Espace Molière, à 20h30.

Réservation au 03.84.40.56.20.

Tarifs : Abonné 7 € – Normal 12 € – Réduit 10 € – Jeune 7 €.

poleculturel@luxeuil-les-bains.fr +33 3 84 40 56 20 http://spectacles-jyoprod.com/

