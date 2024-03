Space Feminisms La Gaîté Lyrique Paris, jeudi 28 mars 2024.

Space Feminisms Avec Annick Bureaud, Nelly Ben Hayoun-Stepanian et Nahum Jeudi 28 mars, 19h00 La Gaîté Lyrique Gratuit sur réservation

À l’occasion de la sortie du livre « Space Feminisms – People, Planets, Power » co-dirigé par Marie-Pier Boucher, Claire Webb, Annick Bureaud, et Nahum, et publié par Bloomsbury Publishing, les récits spatiaux font peau neuve à travers le prisme de l’art et de la culture.

Rendez-vous à la Gaîté Lyrique pour une soirée proposant de remettre en question les récits spatiaux traditionnels afin de réimaginer notre voyage à travers le cosmos à partir de perspectives féministes. Pendant cette soirée, Annick Bureaud, Nelly Ben Hayoun-Stepanian et Nahum présenterons l’ouvrage collectif Space Feminisms – People, Planets, Power publié par Bloomsbury Press en février 2024. Il sera évoqué par le biais de manifestes, d’archives historiques, de vidéos, et par une conversation avec les co-auteurs et des participantes du livre. À travers le prisme de l’art et de la culture, cette rencontre propose d’éclairer les récits et le statut actuel du secteur spatial.

À propos du livre Space Feminisms

Adoptant une approche globale de la théorie féministe, ce livre examine comment les imaginaires scientifiques, populaires, universitaires et artistiques de l’espace ont, depuis les années 1950, reflété et intégré les espoirs, les angoisses et les futurs terrestres.

Plutôt qu’une simple plateforme pour imaginer l’avenir, Space Feminisms cultive des modes d’investigation radicaux et alternatifs autour de l’espace en considérant l’espace comme une réalité matérielle qui encode de manière réflexive les perceptions qu’ont les humains de leur planète et au-delà. Rassemblant des essais, des présentations d’œuvres d’art et des entretiens avec des scientifiques, des ingénieures et des astronautes passées et en activité en un seul volume, Space Feminisms examine la transformation des notions de genre, de race, de classe et de compétences telles qu’elles existent sur Terre au moment où elles migrent vers l’extraterrestre, tout en établissant de nouvelles connexions entre la pensée féministe et les structures de pouvoir dans des environnements extraterrestres.

Space Feminisms mène une enquête radicale sur la manière dont les structures de pouvoir terrestres s’étendent déjà dans nos cieux, facilitant une plateforme collaborative et interdisciplinaire pour les chercheurs, les artistes et les concepteurs afin d’imaginer des constructions radicales des futurs humains au-delà de la Terre. À l’intersection des spéculations scientifiques, culturelles, sociales et artistiques, le livre développe des tactiques innovantes et des participations perturbatrices afin de créer des futurs génératifs, alternatifs et radicaux dans et hors de l’espace.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris

