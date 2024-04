Salon du livre lesbien de Paris Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

A l’occasion de la journée internationale de la visibilité lesbienne, une toute nouvelle édition du Salon du Livre Lesbien de Paris.

Plus de 40 auteures, des ateliers, séances de dédicaces… Un évènement gratuit qui représente une occasion unique pour les maisons d’édition, auteures et illustratrices œuvrant dans le domaine de la littérature lesbienne , de mettre en avant leur travail, d’élargir leur réseau et de rencontrer un public engagé et passionné. C’est le moment de faire le plein de culture sapphique !

Centre Paris Anim’ Montparnasse 26, allée du Chef d’Escadron de Guillebon 75014

Contact : https://www.facebook.com/SLLParis2024 https://www.facebook.com/SLLParis2024

@pôleculturecentrelgbt Salon du Livre Lesbien de Paris