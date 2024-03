RandoTram Palais de Tokyo Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 14h00 à 18h30

.Public jeunes et adultes. payant

Tarif unique : 6€

RandoTram, des promenades à pied, en petit comité, urbaines ou péri-urbaines, pour relier plusieurs lieux d’art membres du réseau TRAM. Chaque balade est ainsi l’occasion de visiter les lieux et les expositions de façon privilégiée.

Au programme du samedi 27 avril :

Un centre d’art nourricier / cycle 1 : éco-luttes

maison des arts – centre d’art contemporain de Malakoff (92)



Découverte du cycle éco-luttes avec Julie Esmaeelipour, chargée du pôle médiation et éducation artistique

Chaque mouvement, revendication, qu’ils soient portés collectivement ou individuellement, utilise différentes méthodes ou modes de langages comme la performance, les actions, le graphisme, la photographie, l’écriture, afin d’exprimer ses revendications et d’accompagner les stratégies de mobilisation. Éco-luttes considère que les luttes des minorités et des invisibilisés peuvent se faire écho, se rejoindre et mener des combats qui font commun.

Éco-luttes invite des auteur·ice·s qui transmettent la manifestation de quelque chose. Le projet choisit de mettre en lumière les micro-résistances qui s’exercent au quotidien, comme à travers les pratiques alimentaires, l’économie solidaire, les manifestations féministes, l’assignation des femmes dans les espaces privés, les personnes racisées.

Mohamed Bourouissa , Signal

Palais de Tokyo, Paris (16ème)



Visite guidée avec une médiatrice ou un médiateur

Enfermement des corps et des pensées, représentation des identités, détermination et contrôle des langages, soin par les plantes, la musique et la couleur, économies parallèles, aliénation et résistance… À partir d’expériences intimes, l’œuvre de Mohamed Bourouissa dresse des récits collectifs puisés aux racines de l’amertume (seum, en arabe). Cette première rétrospective prospective dans une institution nationale est l’occasion de déplier le travail de l’artiste, de ses productions les plus récentes à ses débuts, incluant des créations d’artistes amis et amies.

Informations pratiques

Randonnée de 8 à 9 km (2h à 2h30 de marche)

Rendez-vous à 14h devant le Beffroi de Montrouge.

Adresse : Place Émile Cresp 92120 Montrouge

Accès : Métro ligne 4 (Mairie de Montrouge)

La RandoTram se termine vers 18h30 à l’issue de la visite au Palais de Tokyo.

Adresse : 13 avenue du Président Wilson 75116 Paris

Accès : RER C (Pont de l’Alma) et Métro ligne 9 (Iéna ou Alma-Marceau)

À votre arrivée, merci de venir rencontrer l’équipe TRAM afin qu’elle note votre présence.

Une question, une information supplémentaire ?

Contactez Mathilde : taxitram@tram-idf.fr / 01 53 34 64 43

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116

Vue d’exposition, Mohamed Bourouissa, SIGNAL, Palais de Tokyo, 16.02.2024 -30.06.2024. Crédit photo Aurélien Mole. © ADAGP, Paris,2024 Vue d’exposition, Mohamed Bourouissa, SIGNAL, Palais de Tokyo, 16.02.2024 -30.06.2024. Crédit photo Aurélien Mole. © ADAGP, Paris,2024