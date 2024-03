Paris Sème : venez fêter le printemps sur le parvis de l’Hôtel de Ville Parvis de l’Hôtel de Ville Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Samedi 27 avril, la Ville de Paris distribuera des sachets de graines de plantes locales aux Parisiennes et aux Parisiens désireux de contribuer à la végétalisation de la Ville et d’agir pour la biodiversité de la capitale.

Envie de rendre Paris encore plus vert et accueillant pour la biodiversité ? Rendez-vous samedi 27 avril de 14 h à 18h sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour récupérer votre sachet de graines de plantes locales. Un mélange de graines à semer spécialement concocté pour créer un environnement propice au développement de la faune sauvage en ville en lui fournissant nourriture et abris. En retour, la faune rend service au végétal par la pollinisation et la dispersion des graines : une interdépendance essentielle à la biodiversité !

En plus de la distribution de graines, de nombreuses animations vous attendent.

[Le programme détaillé de l’événement est en cours de finalisation. Revenez bientôt pour en savoir plus]

Parvis de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville 75004

Contact :

