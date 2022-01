Sortie nature : Paléontologue d’un après-midi Tréfumel Tréfumel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tréfumel

Sortie nature : Paléontologue d’un après-midi Tréfumel, 21 août 2022, Tréfumel. Sortie nature : Paléontologue d’un après-midi Lieut dit Carmeroc 47 rue de le quiou Tréfumel

2022-08-21 14:30:00 – 2022-08-21 17:00:00 Lieut dit Carmeroc 47 rue de le quiou

Tréfumel Côtes d’Armor Tréfumel Côtes-d’Armor Plongez dans la mer disparue des Faluns, vieille de 15 millions d’années, et partez à la recherche de fossiles ! Lieux de départ donné au moment de la réservation. Réservation obligatoire Toute participation à une sortie Nature, donne lieu à une gratuité pour la visite d’une des deux Maisons Nature. maisondesfaluns@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 87 00 40 http://www.dinan-agglomeration.fr/Culture-sport-loisirs/Maisons-Nature Plongez dans la mer disparue des Faluns, vieille de 15 millions d’années, et partez à la recherche de fossiles ! Lieux de départ donné au moment de la réservation. Réservation obligatoire Toute participation à une sortie Nature, donne lieu à une gratuité pour la visite d’une des deux Maisons Nature. Lieut dit Carmeroc 47 rue de le quiou Tréfumel

dernière mise à jour : 2022-01-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Tréfumel Autres Lieu Tréfumel Adresse Lieut dit Carmeroc 47 rue de le quiou Ville Tréfumel lieuville Lieut dit Carmeroc 47 rue de le quiou Tréfumel

Tréfumel Tréfumel https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trefumel/