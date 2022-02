SORTIE NATURE : HERBES FOLLES EN BORD DE CHEMIN Les Voivres Les Voivres Catégories d’évènement: Les Voivres

SORTIE NATURE : HERBES FOLLES EN BORD DE CHEMIN Les Voivres, 2 juillet 2022, Les Voivres. Site de l'Etang Lallemand 37 le Village Les Voivres

2022-07-02 14:30:00 – 2022-07-02 17:00:00

Les Voivres Vosges Entre mauvaises herbes et herbes folles, les adventices ont un fort potentiel écologique. Prenons le temps de les dévoiler à travers une balade découverte.

Partenariat financier du Conseil Départemental des Vosges. Sur réservation. Billetterie auprès de l’ODCVL ou à l’Office de tourisme

Tarif 5 euros adulte, 10 euros spécial Famille (1 adulte avec enfants). INSCRIPTIONS LA VEILLE AU PLUS TARD. Gosiak1980

