VIDE GRENIER Voie beton Madonne-et-Lamerey, samedi 11 mai 2024.

VIDE GRENIER Voie beton Madonne-et-Lamerey Vosges

Samedi

Vide Grenier organisé par l’association la Lamadonienne

2€ le mètre réservation et paiement obligatoire avant l’événement auprès de auprès la Lamadonienne.

Élection de Miss et Mister Fleurs.

Buvette et restauration sur placeTout public

0 EUR.

Début : 2024-05-11 12:00:00

fin : 2024-05-11 21:00:00

Voie beton Monument Leclerc

Madonne-et-Lamerey 88270 Vosges Grand Est lalamadonienne@gmail.com

