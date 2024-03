Sortie à THÉGRA Thégra, samedi 30 mars 2024.

L’Association La Bastide de Puybrun vous propose une découverte du bourg médiéval de Thégra à travers une balade commentée de 2 heures environ.

L’inscription est gratuite pour les adhérents.

Une participation de 5 € est demandée aux non-adhérents.

Inscription impérative avant le 20 mars 2024

Nous retracerons l’histoire du village avec l’évolution du bourg, du château et le récit des péripéties des personnages importants.

Nous découvrirons également le patrimoine, avec la visite de l’église, sa crypte et l’observation du château, des bâtis divers, des fontaines et d’autres curiosités.

Départ samedi 30 mars à 14h30 devant la mairie de

Puybrun (co-voiturage)

Retour 17h30 au plus tard même endroit. .

Thégra 46500 Lot Occitanie labastidedepuybrun@gmail.com

