Exposition » Dachau Un Passé Plus Que Présent » Cajarc, mardi 30 avril 2024.

L’Amicale française du Camp de Concentration de Dachau a réalisé une exposition de 25

panneaux qui se veut un support pédagogique à la transmission de la mémoire de la Déportation et de la Résistance au nazisme lors de la Seconde Guerre mondiale à destination de publics variés.

Elle présente l’historique du camp de Dachau, maison-mère de l’univers concentrationnaire

nazi, l’organisation méthodique de son fonctionnement, le quotidien du déporté et le processus de déshumanisation dont il fut victime, jusqu’à la libération du camp. Elle présente aussi l’historique et la mission de notre association créée en 1945 par Edmond Michelet, lui-même rescapé du camp de Dachau.

L’exposition permet ainsi au visiteur de saisir et de comprendre toute l’horreur et l’inimaginable de la déportation, mais aussi de découvrir et partager toutes les valeurs humaines de résistance et de solidarité qui ont permis aux rescapés non seulement de survivre dans le camp, mais de conserver le peu d’humanité que le système totalitaire nazi s’attachait à leur retirer.

Cette exposition a été réalisée sur la base de nombreux ouvrages historiques, des archives de

l’association, mais aussi et surtout en s’appuyant sur des témoignages directs (écrits et oraux) des déportés.

Chaque panneau traite d’un thème spécifique au Camp de Concentration de Dachau avec textes et photos. Une frise temporelle existe sur la plupart d’entre eux afin de situer le thème dans le temps. Dans le premier panneau de l’exposition, des visages de déportés du Camp de

Concentration de Dachau sont incrustés dans les lettres du nom DACHAU.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 14:00:00

fin : 2024-04-30 16:00:00

Espace Françoise Sagan

Cajarc 46160 Lot Occitanie

