Foire à Saint-Céré 13 Avenue François de Maynard Saint-Céré, 1 mai 2024, Saint-Céré.

Saint-Céré Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 07:30:00

fin : 2024-05-01 13:30:00

Vous trouverez sur trois places différentes : place de la république, place Jean Jaurès et place du Mercadial, de l’alimentation (fromages, légumes, poulets rôtis, fruits…) des vêtements, des rideaux, et du bazar. Les 1er et 3e mercredis de chaque mois..

13 Avenue François de Maynard Mairie

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-07 par OT Vallée de la Dordogne