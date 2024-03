Soirée senteurs, soirée saveurs déguster le vin autrement ! Au restaurant La Bigourdane Gerde, vendredi 29 mars 2024.

Eveillez vos sens lors de cet atelier œnologique original ! Clairette Prestations s’invite à la Bigourdane pour un deuxième atelier œnologique autour d’une belle table remplie de surprises

Découvrez les mots du vin et apprenez les différentes étapes de la dégustation. Rentrez dans les secrets du vin en jouant à travers l’atelier « Nez du vin » en première partie ! Nous dégusterons ensuite 5 vins régionaux accompagnés d’un assortiment de fromages de la fromagerie de la Bareille et de charcuterie de chez Casa Het. Un assortiment de dessert maison clôturera cette belle soirée !

Horaires 19h30 Durée 2h

Lieu La Bigourdane, 20 avenue des Pyrénées, 65200 GERDE

️ Prix Soirée simple dégustation pour 1 personne 55 €.

Attention Le nombre de places est limité, alors réservez dès maintenant pour garantir votre participation à cet événement exclusif !

Contactez-nous rapidement au 06 21 02 28 60 pour réserver votre place et préparer vos papilles à un voyage mémorable.

Nous avons hâte de vous accueillir pour une soirée de dégustation et de convivialité !

À très bientôt pour l’exploration des sens ! .

