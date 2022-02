Soirée scientifique – l’insondable mystère de l’origine des plantes à fleurs Melle, 19 mai 2022, Melle.

Soirée scientifique – l’insondable mystère de l’origine des plantes à fleurs Place Bujault Metullum Melle

2022-05-19 18:30:00 – 2022-05-19 20:30:00 Place Bujault Metullum

Melle Deux-Sèvres

Soirée scientifique

Jeudi 19 mai de 18h30 à 20h30 au Metullum à Melle

l’insondable mystère de l’origine des plantes à fleurs par Éric Depré, Ingénieur INRAE-GEVES, Surgères

Eric Dépré prospecte depuis quarante-six ans. Il a réuni une collection de fossiles du Jurassique et du Crétacé de notre région et du monde d’environ 15 000 spécimens dont certains ont fait l’objet d’une trentaine d’expositions. Sa passion de la paléontologie l’a conduit à réaliser une soixantaine de conférences. Dans les gisements du Crétacé de Charente-Maritime, ses découvertes de végétaux fossiles et d’ambres contenant des insectes l’ont amené à cosigner treize articles scientifiques et à voir son nom donné à six de ses découvertes.

SUIVIE D’UN FILM : De l’Ile d’Aix à Angoulême à la recherche de la forêt engloutie, il y a 100 millions d’années

Soirée scientifique

Jeudi 19 mai de 18h30 à 20h30 au Metullum à Melle

l’insondable mystère de l’origine des plantes à fleurs par Éric Depré

Gratuit

+33 5 49 27 00 23

Soirée scientifique

Jeudi 19 mai de 18h30 à 20h30 au Metullum à Melle

l’insondable mystère de l’origine des plantes à fleurs par Éric Depré, Ingénieur INRAE-GEVES, Surgères

Eric Dépré prospecte depuis quarante-six ans. Il a réuni une collection de fossiles du Jurassique et du Crétacé de notre région et du monde d’environ 15 000 spécimens dont certains ont fait l’objet d’une trentaine d’expositions. Sa passion de la paléontologie l’a conduit à réaliser une soixantaine de conférences. Dans les gisements du Crétacé de Charente-Maritime, ses découvertes de végétaux fossiles et d’ambres contenant des insectes l’ont amené à cosigner treize articles scientifiques et à voir son nom donné à six de ses découvertes.

SUIVIE D’UN FILM : De l’Ile d’Aix à Angoulême à la recherche de la forêt engloutie, il y a 100 millions d’années

Pixabay

Place Bujault Metullum Melle

dernière mise à jour : 2022-01-02 par