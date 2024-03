Botanique et cuisine sauvage Fenioux, samedi 11 mai 2024.

Botanique et cuisine sauvage Fenioux Deux-Sèvres

BOTANIQUE et CUISINE SAUVAGE, samedi 11 et dimanche 12 mai 2024.

Découvrir les plantes sauvages, les cuisiner, les déguster. -Généralités sur la botanique. -Balades botaniques, cueillette. -Cuisine en commun et dégustation. -Découverte de la musique des plantes. -Réalisation d’un herbier.

Association Bota Sapiens contact@bota-sapiens.org

Adresse La Maison secrète à Fenioux (plan d’accès sur demande)

Tarif 200 € 200 200 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11

fin : 2024-05-12

Association Bota Sapiens

Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@bota-sapiens.org

L’événement Botanique et cuisine sauvage Fenioux a été mis à jour le 2024-03-22 par CC Val de Gâtine