33 éme Grand prix cycliste de la Viette Vouhé, dimanche 12 mai 2024.

Dimanche 12 mai 2024, 33éme Grand prix cycliste de la Viette et des artisans -commerçants.

Organisé par les associations locales et le Vélo Club de Chatillon.

Départ et arrivée devant la salle des fêtes de Vouhé;

Départ 13h Support des championnats départementaux catégories U15, U17

Départ 15h30 Support des championnats départementaux catégories U19, OPEN 1, 2, 3, ACCESS 1-2, ACESS 3-4

A 20h Diner champêtre salle des fêtes de Vouhé, tarif 12€

Inscriptions chez Régis Eloi au 05 49 95 12 70 avant le 5 mai. 12 12 EUR.

Début : 2024-05-12 13:00:00

fin : 2024-05-12

Salle des fêtes

Vouhé 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

