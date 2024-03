Portes ouvertes Jardins de PUYCHEREAU Ardin, samedi 11 mai 2024.

Après quelques mois de repos, de transformations et pas mal de jours de pluie bénéfiques, les jardins de Puychereau attendent le Printemps avec impatience et se préparent pour leur 4e année d’ouverture au public. Prenez note des dates, des horaires et à très bientôt au jardin.

Du 11 mai au 16 juin 2024 les samedis et dimanches de 10h-18h

Participation libre au bénéfice de l’association « pour Louis et toi »

Contact v.talon79@outlook.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 10:00:00

fin : 2024-06-16 18:00:00

46 rue de la Fontaine de Jubert

Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine v.talon79@outlook.com

L’événement Portes ouvertes Jardins de PUYCHEREAU Ardin a été mis à jour le 2024-03-01 par CC Val de Gâtine