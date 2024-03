Soirée salsa Rue Lorois Pontivy, samedi 30 mars 2024.

Initié ou débutant, solo ou duo, venez pratiquer ou découvrir les danses cubaines Salsa, Bachata et Kizomba ! Après avoir profité d’un apéro et de tapas, vous rejoindrez notre coach Patricia pour une initiation de 45 mn ! Vous pourrez ensuite continuer à vous ambiance sur le dance floor ! Caliente !

Ouvert à tous | Participation libre et consciente | Restauration sur place | Majoration pour la soirée | Réservation fortement conseillée .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 18:30:00

fin : 2024-03-30

Rue Lorois La Cantine des Halles

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne bonjour@lacantinedeshalles.bzh

L’événement Soirée salsa Pontivy a été mis à jour le 2024-02-27 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté