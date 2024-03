Mélec Trail Stade de la Madeleine Plumelec, dimanche 28 avril 2024.

Trail 8,5 km (course ouverte à partir de cadet) Départ 10h00. Trail 15 km (course ouverte à partir de cadet) Départ 9h30. Trail 24 km (course ouverte à partir de junior). Départ 9h00. Informations sur le site dédié. .

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

Stade de la Madeleine Route de Josselin

Plumelec 56420 Morbihan Bretagne

